Israele e Ucraina | Erdogan scrive al Papa | “Insieme per la pace | alziamo la voce”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 13 aprile 2024) Il presidente turco a Francesco: "La comunità internazionale agisca in cooperazione e coordinamento" per "le sfide che dobbiamo affrontare", c'è bisogno "di attori in grado di sostenere un dialogo con tutte le parti, in ogni circostanza" Il presidente turco Recep Tayyipha scritto a "Sua SantitàFrancesco, Guida Spirituale del Mondo Cattolico" per