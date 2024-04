Israele e Ucraina | Erdogan scrive al Papa | “Insieme per la pace | alziamo la voce”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 13 aprile 2024) (Adnkronos) – Il presidente turco Recep Tayyipha scritto a "Sua SantitàFrancesco, Guida Spirituale del Mondo Cattolico" per sottolineare la necessità che "la comunità internazionale agisca in cooperazione e coordinamento" per "le sfide che dobbiamo affrontare". Tra queste,ha citato "in particolare gli attacchi indiscriminati israeliani a Gaza, dove si muore