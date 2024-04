Isola dei Famosi 18 | sondaggi televoto percentuali oggi | eliminato del 15 04

(Di sabato 13 aprile 2024) Nuovoo per unde L’dei2024, il secondo. La 18esima edizione è iniziata l’8 aprile e la seconda puntata è andata in onda giovedì 11 aprile. Durante la serata, Vladimir Luxuria dopo le nomination ha aperto il nuovocon protagonisti Luce Caponegro, Khady Gueye, Samuel Peron e Peppe Di Napoli. Joe Bastianich e Samuel Peron hanno avuto la meglio nel primo, con Artur e Luce divenuti i meno votati. Questa volta quale sarà il risultato? Ilverrà chiuso il 15 aprile 2024. Ecco cosa dicono i. L’dei2024,: Khady, Peron, Peppe vs Luce Leggi anche:dei ...

Tonia Romano ha detto addio all’Isola dei famosi dopo aver rimediato un infortunio: c’è ancora qualcosa che non torna? L’addio di Tonia Romano ancora prima di iniziare L’Isola dei famosi è un ... (361magazine)

Tonia Romano ha detto addio all’Isola dei famosi dopo aver rimediato un infortunio: c’è ancora qualcosa che non torna? L’addio di Tonia Romano ancora prima di iniziare L’Isola dei famosi è un ... (gossipitalia.news)

Gli Alajmo chiudono il ristorante dell’Isola della Certosa dopo quattro anni - Il progetto continua Uno dei primi edifici in via di recupero ... Nel 2004 la società ha insediato nell’Isola della Certosa un centro servizi polifunzionale per la nautica con l’obiettivo di ...nuovavenezia.gelocal

Isola Palmaria, nuova asta per gli immobili e via allo spacchettamento di 12 beni - “Il ribasso d'asta ci sarà, perché - ha spiegato la sindaca Francesca Sturlese - legalmente non è possibile tornare alla somma originaria della prima asta, 12 ...ilsecoloxix

LIFE Safe for Vultures, arriva il momento del rilascio dei primi grifoni nel Sud Sardegna. - Martedì a Villasalto un evento pubblico per celebrare lo straordinario traguardo raggiunto con il rilascio dei primi grifoni ...sardegnareporter