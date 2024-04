Irpinia | terra di bianchi longevi | Il nostro è un terroir di qualità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Un territorio diche dà origine a vini d’eccellenza e soprattutto. I rossi, certamente, ma ancheche possono raggiungere tranquillamente i venti o i trent’anni. È il territorio irpino, in provincia di Avellino, dalle caratteristiche peculiari incastonato fra fiumi e montagne e un’altitudine che va da 300 a 1800 metri. Ne abbiamo parlato con Teresa Bruno, presidente del Consorzio di tutela dei vini irpini. Bruno, come si presenta il consorzio al prossimo Vinitaly? "Sicuramente unitissimo e avrà un calendario ricco di eventi che si faranno nell’area istituzionale consortile che si troverà al centro dell’area dell’(padiglione B)". Quanto lavoro si può fare sulla promozione dell’identità del territorio, in particolare all’estero? "Il territorio irpino è più conosciuto per le ...