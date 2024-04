Iran sequestra una nave di Israele | inizia la rappresaglia di Teheran dopo le minacce

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 13 aprile 2024) L’comincia la suacontroin maniera inaspettata. Le Guardie rivoluzionarie hanno infatti preso in ostaggio unaMSC battente bandiera portoghese ma di proprietà del miliardario israeliano Eyal Ofer. A bordo ci sarebbero 25 membri dell’equipaggio, ma non si conoscono al momento i dettagli delle loro condizioni di salute. Da giorni l’minacciadi unache un drone ha distrutto il consolatoiano a Damasco, in Siria, uccidendo 13 persone tra cui un generale della Guardia rivoluzionaria. L’intelligence americana ha segnalato chepotrebbe colpire anche obiettivi all’interno del territorio israeliano e teme un’escalation del ...