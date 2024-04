Iran sequestra nave Msc «collegata a Israele»

Roma, 13 aprile 2024 – Un Commando iraniano ha assaltato e sequestra to la nave Msc Aries , battente bandiera portoghese, mentre si trovava a 50 miglia a nord-est di Fujairah, vicino allo Stretto di ... (quotidiano)

13.20 I guardiani della rivoluzione islamica Iran iani hanno sequestrato una nave riconducibile a Israele mentre era in navigazione nel Golfo dell'Oman non lontano dallo stratto di Hormuz. Lo rende ... (televideo.rai)

L'Iran conferma: «sequestrata una nave legata a Israele» - “Siamo fortemente preparati in attacco e difesa contro qualsiasi minaccia. Siamo in guerra e da circa sei mesi siamo a un elevato livello di preparazione”, ha ribadito per parte sua il capo di stato… ...informazione

I giochi nucleari dell’Iran, che ha 121 chili di uranio arricchito al 60%. Teheran quasi pronta per la bomba atomica - In un rapporto del 26 dicembre 2023, l'Aiea ha osservato che a dicembre l'Iran stava producendo circa nove chilogrammi di uranio arricchito al 60%. L'Iran stava producendo a un tasso simile all'inizio ...quotidiano