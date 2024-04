Iran lancia decine di droni verso Israele | Netanyahu | “Siamo preparati per qualsiasi scenario”

(Di sabato 13 aprile 2024) L’ha dato inizio alla sua offensiva controdisuicidi sarebbero in rottalo Stato del primo ministro, come hanno confermato alcune fonti dell’intelligence israeliana e statunitense. L’arrivo deiè stimato per domani mattina alle 7:30 (6:30 ora italiana). Gli Stati Uniti hanno anche ipotizzato che l’voglia sincronizzare L'articolo proviene da Il Difforme.

L’Iran ha lanciato nella serata di sabato 13 aprile un attacco contro Israele con « decine di droni». Lo ha confermato in via ufficiale lo stesso esercito israeliano, dopo le prime indiscrezioni ... (open.online)

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di sabato 13 aprile, in diretta. « L'Iran ha lancia to anche missili da crociera con tempi di percorrenza inferiori rispetto ai droni ». Giordania : «Abbatteremo ... (corriere)

L’Iran attacca Israele con due ondate di droni. Netanyahu: “Risponderemo allo stesso modo” - IN AGGIORNAMENTO - È partito l'attacco dell'Iran contro Israele. Il Paese guidato dall'Ayatollah Ali Khamenei ha lanciato due ondate di droni contro lo Stato ...lapresse

Allerta in Israele per droni in avvicinamento: Iran sferra attacco aereo - In una dichiarazione di poco fa Daniel Hagari, portavoce dell'esercito israeliano, ha annunciato l'avvistamento di numerosi droni in avvicinamento verso il territorio di Israele, lanciati presumibilme ...avionews

I droni a centinaia, i missili in sincrono, gli obiettivi: cosa sappiamo dell’attacco di Teheran a Israele - L’Iran ha lanciato un attacco a Israele nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile: oltre a centinaia di droni, secondo i media israeliani, sono coinvolti anche missili da crociera. Ecco cosa si s ...corriere