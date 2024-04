Iran-Israele | guerra sempre più vicina | il sequestro clamoroso dei Pasdaran

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 aprile 2024) I Guardiani della Rivoluzione islamicaiani hanno sequestrato una nave legata amentre era in navigazione nei pressi dello Stretto di Hormuz. Si tratta della MSC Aries, battente bandiera portoghese, una portacontainer associata alla Zodiac Maritime, parte del gruppo del miliardario israeliano Eyal Ofer. In precedenza, l'Ukmto aveva dato notizia di un cargo «sequestrato dalle autorità regionali» a 50 miglia nautiche, quasi 100 km, da Fujairah. L'ha poi ufficialmente confermato ilda parte dei. A bordo della portacontainer ci sono 25 membri di equipaggio, in gran parte asiatici. «Siamo spiacenti di confermare che la MSC Aries... è stata abbordata dalle autoritàiane tramite elicottero mentre attraversava lo stretto di Hormuz intorno alle 4,43 ora ...