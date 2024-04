Iran contro Israele | escalation preoccupante | Meloni in contatto con i ministri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024)in Medio Oriente, dopo che l'ha deciso di attaccarelanciando decine di droni. Proprio alla luce di questo, stando a quanto si apprende, al momento sono in corso dei contatti fra la premier Giorgiae diversi esponenti di governo, in particolare il ministro degli Esteri Antonio Tajani, quello della Difesa Guido Crosetto e il sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Intanto il presidente degli Usa Joe Biden, aggiornato sulla situazione, ha anticipato il suo rientro a Washington dalla residenza di Rehoboth Beach, in Delaware, inizialmente previsto per la giornata di domani, così da monitorare meglio quanto sta accadendo in Medio Oriente. La Casa Bianca ha fatto sapere che è probabile che l'attacco ...