Iran | attacco a Israele | nella zona rossa 2mila soldati italiani Piano di evacuazione in caso di rischio

(Di sabato 13 aprile 2024) Quella tranon è una partita solo tra le due potenze. L'incendio può divampare in tutto il Medio Oriente. E l'allarme è scattato anche per le forze armate...

13 aprile 2024 – In una escalation di tensioni che minaccia di aggravare ulteriormente la situazione in Medio Oriente , l’Iran ha lancia to oggi un attacco contro Israele utilizzando un numero ... (ilfaroonline)

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di sabato 13 aprile, in diretta. Austin: « Israele conti sul sostegno degli Usa in caso di attacco iraniano ». (corriere)

La Casa Bianca conferma, 'l'Iran ha lanciato l'attacco' - (ANSA) - WASHINGTON, 13 APR - La Casa Bianca ha confermato l'inizio dell'attacco contro Israele da parte dell'Iran sottolineando che Joe Biden è stato informato e segue la situazione con attenzione.gazzettadiparma

Iran attacca Israele, Meloni in contatto con i ministri - Alla luce dell'escalation della crisi in Medio Oriente e dell'attacco dell'Iran a Israele, sono in corso contatti, a quanto si apprende, fra la premier Giorgia Meloni e esponenti di governo, in partic ...ansa

Per i media "l'Iran ha lanciato decine di droni verso Israele" - Biden torna alla Casa Bianca per "consultazioni urgenti". Israele chiude scuole e asili. L'aereo del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, "Kenaf Zion", è decollato. Lo riporta il sito Ynet ag ...ansa