Iran attacca una nave nel Golfo di Oman Tensione sempre più alta

(Di sabato 13 aprile 2024) La televisione di Stato dell’ha confermato il sequestro di unada cargo legata a Israele nello stretto di Hormuz, aggiungendo un ulteriore elemento a un’escalation di tensioni che sembra non avere fine. La notizia, inizialmente divulgata da media dele un’autorità marittima internazionale, è stata accompagnata dalla diffusione di un video che documenta l’attacco. Prima dell’ufficializzazioneiana, la televisione saudita Al-Hadth e diversi media israeliani avevano già diffuso la notizia: “Forzeiane hanno preso il controllo dellacon bandiera portoghese ‘Mcs Aries‘ nello stretto di Hormuz“. Secondo il sito Ynet, la, una cisterna diretta in India, sarebbe parzialmente di proprietà israeliana, legata alla compagnia ‘Zodiac Maritime‘, ...

