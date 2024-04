IPhone | Apple lancia allarme | cosa sta succedendo?

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 13 aprile 2024) Problemi per, tanto è vero che laha deciso dire un vero e proprio: chesta? Momenti di panico per tutti coloro che hanno acquistato unin questo periodo. In questi ultimi giorni gli utenti dellaavrebbero potuto ricevere un messaggio molto “particolare” ed, allo stesso tempo, decisamente preoccupante. Il tutto è avvenuto lo scorso martedì 10 aprile. Non è affatto un mistero che, in queste ultime ore, siano arrivate tantissime segnalazioni da parte di alcune persone in 92 diversi paesi.è successo di preciso? Logo della(Ansa Foto) Cityrumors.itGli utenti, infatti, affermano di aver sperimentato momenti di puro panico quando hanno letto un avviso ...