Inzaghi bilingue | dal francese al tedesco! La mossa per Inter-Cagliari

(Di sabato 13 aprile 2024) Simonenon potrà fare a meno di Pavard per, causa squalifica. Ma che problema c’è: Yann Bisseck è pronto a subentrare. NESSUN PROBLEMA ?, senza Pavard domani sera contro il? Nessun problema, spazio e minuti per Yann Aurel Bisseck. Domani altra chance dal primo minuto per ildi Colonia, che può sfruttare la squalifica del difensoreper ritrovare una maglia da titolare. L’ex Aarhus domani dovrebbe trovare la sua diciannovesima presenza stagionale, la quattordicesima considerando solo il campionato. Bisseck, dopo un avvio piuttosto difficile in Champions League tra Salisburgo e Benfica, è uscito alla grande e adesso gode di ampia considerazione da parte di Simone. Domani sera a San Siro, il ...