Intervento dei vigili del fuoco di Pisa a Vicopisano | soccorsa persona in terreni impervi

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 - Alle 10 di questa mattina, la squadra deideldiè stata chiamata in azione nei pressi della strada vicinale Croci nel Comune di Vicono per un incidente concoinvolta. Le difficoltà del terreno hanno reso essenziale l'tempestivo e coordinato delle deidel, supportato dal servizio medico del 118. Nonostante le sfide imposte dal terrenoo, idelhanno lavorato incessantemente per assistere l'uomo traumatizzato, il cui stato richiedeva un trasporto urgente. Le condizionie hanno reso necessario l'...

I terrazzamenti protagonisti di uno studio - Anche Provinea sarà presente al Vinitaly. Il direttore della fondazione Provinea Andrea Gandossini (foto) sarà infatti uno dei relatori principali del convegno, organizzato a Verona a partire di luned ...ilgiorno

Scala: iniziati i lavori di restauro delle tre facciate. Quanto dureranno e a cosa servono - Allestiti i ponteggi che avvolgeranno il teatro nei prossimi mesi: l’ultimo Intervento di restyling risale a venti anni fa ...ilgiorno

Imposta di bollo: il pagamento con F24 tra le novità in arrivo - Novità in arrivo per l’imposta di bollo, dopo il via libera seguito all’esame preliminare da parte del Cdm ad uno dei decreti di attuazione della delega fiscale ...adnkronos