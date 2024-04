Inter | ma guarda Zanotti! Protagonista nella vittoria del San Gallo

(Di sabato 13 aprile 2024) Mattiasuperdel suo Sancontro l’Yverdon. Il giocatore in prestito dall’decisivo nel 5-1 finale.cresce bene al San. Oggi grandedella squadra svizzera contro l’Yverdon per 5-1. Il terzino di proprietà dell’e titolare inamovibile dell’Italia U21 di Carmine Nunziata ha trovato il suo secondo gol stagionale, nonché il quarto assist. Il San, sotto dopo pochi minuti per il gol ospite di Liziero, ha trovato il pareggio al 17? grazie a. Poiripresa, la squadra di Zeidler ha preso il sopravvento ...

Anche l’Inps cede all’Intelligenza Artificiale per combattere la disoccupazione e decide di utilizzarla per attivare un sistema che individuerà le offerte di lavoro più affini alle richieste. Una ... (iodonna)

Quest'Inter non si ferma più e contro l'Udinese nel finale, grazie al gol di Frattesi, si è presa la 26esima vittoria in stagione, mantenendo ancora a +14 il vantaggio sul Milan secondo. Per la ... (liberoquotidiano)

Inter, guarda Taremi: salva il Porto, 2-2 in casa col Famalicao. L'Europa è a rischio - La stagione volge al termine, in Portogallo come in tutta l`Europa: la Liga lusitana è ormai avviata verso la bacheca dello Sporting di Lisbona, che ha battagliato.calciomercato

Cessione Inter, Zhang muove le sue pedine. E se Oaktree rileva l'Inter, deve riconoscergli 200 milioni - Come la famiglia araba, anche Steven Zhang sta mettendo in pratica la sua strategia per poter arrivare alle migliori condizioni per l'uscita dalla proprietà dell'Inter. Sempre ...fcinternews

L'Inter celebra la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. Le parole di Zanetti - Andata in scena, al KONAMI Youth Development Centre, la seconda edizione della CSR Inter per celebrare la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. "Una mattina di ...fcinternews