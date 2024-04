Inter | il fondo Pif cambia strategia | adesso cerca partner privati per acquistare il club Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 aprile 2024) “Non bancabile. Così ilsovrano saudita Pif ha bollato l’opzione dil’, rifiutando di partecipare all’operazione che le era stata proposta da una ricca famiglia del regno. Da qui, la decisione da parte della famiglia di procedere da sola. O meglio, dire altri investitori, per radunare una cordata in grado dila società di cui Steven Zhang è presidente“. Questo è il retroscena svelato dasul tentativo arabo di acquisire l’di Zhang. Il piano delarabo Pif per acquisire l’Secondo quanto scrive il quotidiano, a lavoro ci sarebbe un pool di avvocati di uno studio multinazionale incaricato di spulciare i conti del. Parallelamente, il ...