Inter-Cagliari | la probabile formazione | diversi cambi per Inzaghi?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 aprile 2024) Ladi Simoneper, partita valida per la 32ª giornata del campionato di Serie A, prevista domenica 14 aprile alle ore 20.45.– Simonepotrebbe effettuare quattronell’XI iniziale domani serarispetto allain campo dal 1? lunedì scorso per Udinese-. Due di questi dovrebbero essere in difesa, dove Bisseck potrebbe sostituire Pavard (squalificato), mentre Bastoni dovrebbe tornare titolare al posto di Carlos Augusto. A centrocampo, sulla fascia destra, Darmian potrebbe sostituire Dumfries. In attacco, invece, Sanchez dovrebbe prendere il posto di Lautaro Martinez ...