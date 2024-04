Inter-Cagliari | Inzaghi col dubbio attacco! Cambi in difesa e non solo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 aprile 2024)è in programma domani alle 20:45. Ilprincipale di formazione perriguarda l’: attesiine nonPROBABILE FORMAZIONE – L’si prepara alla sfida aldi domani sera., rispetto alla sfida contro l’Udinese, prepara diversidi formazione. In, al posto dello squalificato Pavard, ci sarà Bisseck con Acerbi al centro ed il rientrante Bastoni sul centro-sinistra. Sulla corsia di destra favorito Darmian su Dumfries per una maglia da titolare. A centrocampo sicuri del posto Barella e Calhanoglu,invece su Mkhitaryan: vista la diffida del centrocampista armeno possibile ...