Inter | Bastoni | “Nessuno ci metteva avanti a inizio stagione Contro il Milan non basterebbero 100 vittorie di fila”

(Di sabato 13 aprile 2024) Alessandroha rilasciato un’vista alla Gazzetta dello Sport, parlando dello scudetto che l’sta per vincere: “Sarebbe un successo del gruppo e una rivincita per noi che abbiamo fatto integrare i nuovi arrivati. Quando in panchina c’era Conte eravamo attesi già daanno. Stavolta, invece, che io ricordi non c’era neppure un addetto ai lavori che cisulla griglia di partenza. E ad essere onesti neppure noi sapevamo quali uomini sarebbero entrati a far parte del gruppo“. “La convinzione nasce sicuramente anche da Istanbul, ma in generale da tutta la seconda metà della scorsa. Dopo un avvio brutto ci siamo parlati e le cose sono cambiate – ha proseguito, che poi ha raccontato le emozioni della ...

