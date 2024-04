Insediamenti logistici Tramontate le richieste

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024) Il Comune di Casalpusterlengo ha deliberato il proprio diniego alla richiesta di insediamento in città di due nuove logistiche e intanto le due istanze per la richiesta di insediamento sono state ritirate. Lo ha fatto nella Commissione Territorio di mercoledì, quando il sodalizio è stato chiamato ad esprimersi in merito alle duedi insediamento arrivate in Municipio: la prima adiacente ai quartieri di via Labriola e via Aldo Moro, la seconda in zona Lever. Su talila maggioranza Lega – Forza Italia si era già pubblicamente espressa in maniera contraria, così come la Fiab, l’associazione Riviviparchi e Compagnia Casale Nostra. "La bocciatura era scontata; troppi gli aspetti critici" sottolinea la maggioranza. All’inizio dei lavori della commissione, è stato comunicato che i due operatori avevano ritirato le due istanze. Ma poi è stata ...