Infortunio Szczesny | le condizioni del portiere bianconero

(Di sabato 13 aprile 2024) dopo il duro colpo subito nel contatto con Masina Subito dopo Torino Juve è arrivato un primo referto sulledi Wojciech, che nel finale di gara ha subito un durissimo colpo da Masina, che lo ha costretto alle cure mediche del caso. Per il polacco si teme una probabile frattura

Allarme Juve dopo il derby: probabile frattura - La Juventus fa i conti con un Infortunio non di poco conto: si sospetta una frattura, atteso l’esito degli accertamenti ...calciomercato

Torino - Juventus, Infortunio per Szczesny: le condizioni - Possibile frattura delle ossa nasali per il portiere della Juventus Wojciech Szczesny che, nel finale della sfida contro ... prossime ore si sottoporrà ad accertamenti per confermare l'Infortunio ed ...lalaziosiamonoi

Infortunio Szczesny, probabile frattura delle ossa nasali: come sta e quante partite salta - Torino-Juventus si è conclusa 0-0 con i tifosi bianconeri che non hanno gradito il punteggio finale nel Derby della Mole. A rendere angora più amara la serata è ...ilmessaggero