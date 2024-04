Infortuni agli sportivi Tecniche del futuro al Centro diagnostico | Guarire presto e bene

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Aldel dottor Giuseppe Tognini arriva l’elettrolisi percutanea eco guidata, la nuova tecnica a corrente galvanica che sta spopolando tra i club calcistici europei. In sostanza si tratta di un trattamento per curare in poche sedute problemi fastidiosi come tunnel carpale, epicondiliti o infiammazione del tendine d’Achille. Una tecnica di ultima generazione che viene usata a livello calcistico sia perché in grado di ridurre notevolmente i tempi di rientro in campo, sia perché migliora la guarigione del tessuto. "L’elettrolisi percutanea eco guidata è una tecnica innovativa per il trattamento delle patologie tendinee e muscolari come gli strappi, ma anche cicatrici e neuropatie come la sindrome del tunnel carpale – spiega Tognini, direttore del Cda di Turigliano e consulente di squadre di calcio di serie A, B e C –. Si tratta di ...