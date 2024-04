Informazioni e prevenzione | le iniziative in ospedale per la Giornata della salute della donna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Firenze, 13 aprile 2024 – Informazione e: su questo doppio binario si sviluppa lanazionale, che si celebra il 22 aprile. Nell’occasione la Fondazione Onda ETS organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’attenzione per la cura al femminile. Molte leofferte dal presidio ospedaliero fiorentino Santa Maria Annunziata (Ponte a Niccheri). Per alcune visite o colloqui dove è prevista la prenotazione, di seguito i riferimenti per riservare il proprio posto. Gli appuntamenti in programma Oncologia medica - 18 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, piano 3, scala A Oncologia, sala di attesa A, incontro in presenza “Oncologia: ...