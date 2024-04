Influenza | 13 | 8 mln di casi in Italia | 284mila in una settimana**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) – “Continua la lenta diminuzione del numero didi sindromi simil-influenzali. in. Nella quattordicesima settimana, dal 1 al 7 aprile, l?incidenza è pari a 4,8per mille assistiti (5,2 nella settimana precedente). Istimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all?intera popolazionena, sono circa 284.000, per un totale di circa 13.863.000a partire dall?inizio della sorveglianza”. Lo sottolinea il rapporto epidemiologico RespiVirNet del dipartimento Malattie Infettive dell?Istituto superiore di sanità (Iss). “Maggiormente colpiti i bambini sotto i cinque anni di età in cui si osserva un livello di incidenza di 11,9per mille assistiti (14,6 nella settimana precedente)”, continua il report. ...