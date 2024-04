Infermiera aggredita | Insulti e oltraggi a sfondo sessuale Mi difenderò in aula

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) La Spezia, 13 aprile 2024 – Quarant’anni, madre di famiglia,da 14 anni, una parte dei quali in servizio presso una struttura pubblica. Come tante colleghe (lei è iscritta al sindacato Nursind, di cui è responsabile Assunta Chiocca) ha avuto modo di vivere sulla sua pelle l’esperienza di un’aggressione, anzi di due, l’ultima delle quali risalente a poche settimane fa. Niente di grave sul piano fisico, ma due ferite psicologiche difficili da rimarginare. In attesa dell’epilogo giudiziario dell’ultima delle due vicende, Maria – la chiameremo così, anche se il suo nome è un altro, per ovvie ragioni di sicurezza personale e di privacy – ha accettato di raccontare a La Nazione la sua esperienza. Come è andata, Maria? "Premetto che non ho riportato gravi problemi fisici, mi è rimasta invece tanta rabbia e lo sconforto per essermi sentita offesa nella mia ...