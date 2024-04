Industria | cala il fatturato | in un anno -3 | 6%

(Di sabato 13 aprile 2024) Per l’italiana il 2024 si è aperto con un brusco calo del, accusando il ribasso più forte nelle vendite estere. Segno positivo invece per il settore dei servizi e anche per il comparto delle costruzioni che conferma la fase di crescita. A certificare dinamiche così differenziate è l’Istat che ha rilevato a gennaio una contrazione deldell’su base congiunturale sia in valore (-3,1%) sia in volume (-2,6%) al netto dei fattori stagionali. Nel dettaglio, si registrano diminuzioni della stessa intensità per valori e volumi (-2,4%) sul mercato interno. Ma le flessioni risultano più accentuate sul mercato estero, con un ribasso del 4,5% per i valori e del 2,8% per i volumi. In termini tendenziali, ildell’, corretto per gli ...

