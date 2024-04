Incredibile in Monchengladbach-Borussia Dortmund | arbitro toglie rigore col Var dopo la trasformazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Surreale episodio in Bundesliga, dove inè stato revocato uncol Var. E fin qui, tutto normale: se non fosse che il penalty è stato cancellato soltantoladello stesso, vincente a opera di Sabitzer,, ma vero: inizialmente il tiro dagli undici metri era stato controllato e confermato, e così l’aveva fatto calciare il giocatore del BVB. Palla in rete, ma nel frattempo il Var decide di intervenire in extremis e l’subito prova a fermare il gioco, ma ormai il penalty è stato calciato. In effetti, ilnon doveva essere concesso, e a quel punto accade qualcosa di mai visto. Il fallo di Omlin, ...