Incidente sulla Montanara con 7 moto a terra | tre feriti e strada chiusa per ore

(Di sabato 13 aprile 2024) Castel del Rio (Imola), 13 aprile 2024 - Paurosa carambola. Settecoinvolte, tre persone ferite e la provincialeper ore. L’è accaduto intorno alle 14.30, circa tre chilometri a sud di Castel del Rio, poco prima dell’incrocio con via Sant’Andrea. Secondo una primissima ricostruzione della polizia locale del Circondario imolese, un gruppo diciclisti diretti verso Firenzuola, in Toscana, era fermo a un semaforo provvisorio installato in corrispondenza di un cantiere della Città Metropolitana, aperto stamattina per alcuni lavori di messa in sicurezza della sponda. Sempre secondo una prima ricostruzione – da confermare – alle spalle del gruppo, da dietro la curva (non molto distante dallo stop) è giunta una sestache si ...