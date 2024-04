Incidente stradale a Santa Croce sull' Arno | ferito conducente auto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024)(Pisa), 13 aprile 2024 -Alle 05.15 di questa mattina, la Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta in Via del Bosco, angolo Via Fratelli Pallesi, nel Comune di, per un. Un'e un furgone si sono scontrati in prossimità di un incrocio, con ildell'rimastomentre sul furgone non ci sono stati feriti. I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale del 118 nell'estrarre la persona ferita e hanno messo in sicurezza la zona dell'intervento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del comando di San Miniato.