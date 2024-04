Incidente in un parcheggio Investita e poi schiacciata Donna gravissima in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024) Non è solo stata urtata e fatta cadere a terra, ma anchedalle ruote dell’auto. La, 48enne di Broni, ha riportato conseguenze gravissime e dopo il trasporto sull’ambulanza in codice rosso è stata ricoverata, con prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia. L’è successo ieri mattina, poco prima delle 9.30, neldel supermercato Esselunga di Broni, in via Quartiere Piave, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e la polizia locale. "Non ci si spiega come sia potuto accadere – commenta il sindaco di Broni, Antonio Riviezzi – un investimento con conseguenze così gravi, non su una strada ma in un. La velocità dell’auto era certamente molto bassa, ma evidentemente l’automobilista non si è ...