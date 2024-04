Incidente a Padenghe | scontro tra auto e moto | morto 35enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024)del Garda (Brescia), 12 aprile 2024 – Drammaticoieri notte a, sulle strade bresciane. Un'e unasono entrate in rotta di collisione e il centauro, un, ha perso la vita. Lo schianto si è verificato poco prima delle 22 lungo la Provinciale 572. Per ragioni in corso di accertamento la macchina ha centrato in pieno lae per l'impatto ilè stato sbalzato dalla sella, finendo rovinosamente a terra. Alla guida della vettura un ragazzo di 27 anni. Sul posto la centrale di prima emergenza Areu ha inviato un'medica, un'ambulanza e l'elisoccorso. I sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimare il centauro ma non c'è stato nulla da fare: non è riuscito nemmeno a raggiungere ...