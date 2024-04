Incidente a Firenze | due bambine investite | una in rianimazione al Meyer

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 – Nel tardo pomeriggio di oggi, 13 aprile, duedi 8 e 12 anni sono stateda un’auto mentre attraversavano la strada. E’ accaduto tra via Piagentina e via Fra Giovanni Angelico, poco prima delle 19 di oggi, 13 aprile. Entrambe sono state soccorse e trasportate all’ospedale pediatrico, una in codice verde l’altra in codice giallo. Una è stata ricoverata nel reparto di, in via precauzionale: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto le ambulanze del 118 e la polizia municipale. La strada è stata chiusa per alcune ore per consentire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’. In molti si sono soffermati per capire cosa stesse accadendo. Lunghe code e traffico congestionato nella zona in direzione sud verso il ...