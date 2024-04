Incidente a Firenze | coinvolti due bambini Chiusa la strada

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 – Nella tarda serata di oggi, 13 aprile, duesono rimastiin unle mentre stavano attraversando la. E’ accaduto tra via Piagentina e via Fra Giovanni Angelico, poco prima delle 19. I piccoli, secondo le prime informazioni, sarebbero stati investiti da un’auto. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale pediatrico Meyer in codice verde. Sul posto le ambulanze del 118 e la polizia municipale. Laè stataper consentire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’. Lunghe code e traffico congestionato nella zona in direzione sud verso il lungarno. Notizia in aggiornamento

Firenze , 28 marzo 2024 – Incidente in A1. È successo oggi pomeriggio, intorno alle ore 15, nel tratto dell’autostrada a Firenze al km 281 in direzione nord . In base alle prime informazioni si tratta ... (lanazione)

Firenze , 9 aprile 2024 – Un incidente a domino, quello che si è verificato stamattina in via Romana vicino al parco di Boboli: un grosso suv Mercedes, per cause ancora da accertare, è andato ... (lanazione)

L’ Incidente a a San Giovanni Valdarno. Nessun ferito, 11 km di coda in direzione Firenze -Roma, in aumentoNessun ferito, 11 km di coda in direzione Firenze -Roma, in aumento, e una fila minore ma ... (corrierefiorentino.corriere)

Castel del Rio, Incidente sulla Montanara sette moto coinvolte e tre feriti all’ospedale - Incidente sulla provinciale Montanara nel tratto oltre l’abitato di Castel del Rio in direzione di Firenze oggi intorno alle 14.30. Secondo le prime ...corriereromagna

Bimbo di 9 anni in bicicletta investito da un'auto: ricoverato in codice rosso - Un bambino di nove anni è rimasto gravemente ferito in un Incidente avvenuto oggi pomeriggio,ad Arsina, frazione del comune di Lucca, in via della Billona, poco dopo le 17.30.ilmattino

Investita in Piazza Alberti: bambina investita all'incrocio, è grave \ FOTO - Nella prima serata Incidente stradale all'angolo tra Via Piagetina e Via Fra Beato Angelico. Una bambina di otto anni sarebbe stata travolta da un'auto nei pressi delle strisce pedonali. Sul posto son ...firenzetoday