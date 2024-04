Incidente a Cotignola tra auto e furgone | elisoccorso e due feriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024)(Ravenna), 13 aprile 2024. E’ di due, entrambi trasportati (uno in elicottero e l’altro in ambulanza) con un codice di media gravità al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, il bilancio della violenta collisione tra un’ed un, avvenuto oggi (sabato) alle porte dilungo via X Aprile all’altezza dell’intersezione con via Cavatorta. E’ successo intorno alle 12.15, quando un 57enne residente a Massa Lombarda stava immettendosi, al volante di un Ford Transit, da via Cavatorta in via X Aprile. Per cause al vaglio del personale del nucleo ‘Infortunistica’ della polizia Locale della Bassa Romagna è avvenuta la collisione con una Volvo V50 condotta da un 48enne residente a, il quale stava percorrendo via X Aprile con direzione di ...