Inaugurata la ciclovia Bergamo-Brescia | 76 chilometri attraverso 28 comuni

Fiumicino , 12 aprile 2024 – Il sindaco Mario Baccini ha inaugurato questa mattina, a Fiumicino , il tratto di pista ciclabile, lungo l’argine del Tevere , che si estende per 2.850 metri fino al ... (ilfaroonline)

Ecco la via delle due sorelle. Le ex capitali della cultura inaugurano la ciclovia - Bergamo Brescia Capitale della Cultura lascia in eredità la ciclovia che collega le due città. A quattro mesi dell’anno che ha visto i due capoluoghi condividere il titolo di Capitale italiana della ...ilgiorno

Da Brescia a Bergamo in bicicletta con la ciclovia della cultura di 76 chilometri - E' stato inaugurato il percorso che unisce le due città attraversando 34 centri storici e borghi, 872 beni di interesse storico-culturale, tre parchi regionali, tre parchi locali e una riserva natural ...quibrescia

Inaugurata la ciclovia che collega Bergamo a Brescia - È stata Inaugurata questo pomeriggio la ciclovia che collega Bergamo a Brescia, un percorso di oltre 70km, che attraversa le due province, il confine delle quali viene attraversato nel Comune di Parat ...ansa