In Russia e Kazakhistan centinaia di migliaia di evacuati per le inondazioni causate dal fiume Ural - Decine di migliaia di persone sono state evacuate in Russia e almeno 100mila in Kazakhistan a causa dei nubifragi e delle conseguenti inondazioni causate ...fanpage

Wsj: Putin vuole riattivare centrale di Zaporizhzhia - All'Ucraina missili Patriot dalla Germania Il governo tedesco fornirà un altro sistema di difesa aereo Patriot all'Ucraina per rafforzare le sue capacità di difesa nella guerra contro la Russia. Lo ha ...msn

Russia: si innalza il livello del fiume Ural, 12 mila case allagate nella regione di Orenburg - In questa regione, situata 1.200 chilometri a sud-est della capitale Mosca, le inondazioni sono iniziate la settimana scorsa quando una diga sul fiume è scoppiata sotto la pressione dell'acqua. Il gov ...rainews