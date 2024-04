(Di sabato 13 aprile 2024) La presenza lungo il confine condiviso tradel Wagner Group è la ragione di unaesplosa tra i due Paesi. La formazione russa è ancora attiva in alcuni stati africani, come il, nonostante l’uccisione del suo leader Yevgeny Prigozhin avvenuta l’anno scorso: e anzi, sta aumentando la cerchia di clienti espandendosi anche in— la cui giunta golpista è stata l’ultima in ordine di tempo tra gli Stati destabilizzati del Sahel ad aver scelto i miliziani, di cui adesso l’intelligence militare coordina i movimenti definendoli “Africa”. Il— ex alleato francese che dopo l’ultimo golpe nel 2021 ha tagliato i ponti con Parigi e aperto alla cooperazione con i miliziani ...

oltre 100 ragazzini sono stati rapiti dalla scuola dove si trovavano a Kuriga, nel nord-ovest del Nigeria , in una nuova tragica azione armata contro minorenni nel Paese. Secondo quanto ricostruisce ... (open.online)

Il bando per donare le capre arcudare è stato un successo tale che ci sono più richieste che animali. Ma il problema del sovrannumero di caprini esiste anche altrove.Continua a leggere (fanpage)

In Niger arriva l’Africa Corps, ma i russi creano una crisi diplomatica tra Mauritania e Mali - La Russia rafforza la sua presenza nel Sahel, con i primi cento addestratori dell’Africa Corps che arrivano in Niger ...formiche

Niger, arrivano militari e armi russe. Rebus Meloni, vacilla il Piano Mattei - Rebus per il governo Meloni che punta sul Paese per il Piano Mattei: convivere con Mosca o lasciare un Paese chiaveaffaritaliani

Il Niger accoglie i russi dopo aver espulso gli Usa: “Cento istruttori e missili per sostenere i golpisti” - Sono sbarcati dal quadrimotore Ilyushin a notte fonda ma con diverse troupe tv al seguito per documentare il momento storico: per la prima volta i soldati russi hanno messo piede nel Niger, fino a poc ...informazione