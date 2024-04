In fissa con le Area e le Clean? Ecco perché le Axel Arigato dovrebbero davvero entrare nella tua collezione di sneaker

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 13 aprile 2024) Qual è il segreto delle, quelle scarpe “normali” che stanno lasciando in qualche modo un'improntastoria dello streetwear moderno? Abbiamo provato a capirlo, facendo innanzitutto un passo indietro. Lo chiamano Nordic Style, il design scandivano in grado di rendere ogni cosa, luminosa ed essenziale. Si tratti di un vaso o un divano, di un packaging beauty o un paio di, appunto. Con forme e palette colore che assicurano un altissimo livello di quiet elegance.è proprio questo: funzionalità e minimalismo applicati con onore a scarpe e abbigliamento since 2014 in quel di Göteborg. Due soci, due amici, Albin Johansson (CEO & Co-Founder) e Max Svärdh (Creative Director & Co-Founder) partono ormai ...