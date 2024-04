In fiera anche uno stand dell’Esercito italiano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) L’Esercitopartecipa per la seconda volta al Vinitaly con unodi prodotti enogastronomici delle società licenziatarie Fonderia del Cacao, DL Caffè, Tenute Piccini e Sella&Mosca, facendo rivivere, grazie al brand ‘Esercito 1659’ alcune tradizioni alimentari che hanno segnato la storia del mondo militare. Il Cioccolato Militare, prodotto dal licenziatario di cioccolato e distillati Fonderia del Cacao, è un fondente al 70% avvolto nel suo storico packaging, che ora come allora è parte integrante della “Razione K” utilizzata dai militari in attività operative. Sonopresenti il vino ‘Rosso d’Italia – La Compagnia’delle Tenute Piccini, un blend di uve rosse tratte da diverse zone del Paese che ben rappresentano l’essenza della militarità e il vino Dimonios prodotto da Sella&Mosca ...