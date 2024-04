In Borsa soffrono i titoli del settore energetico | la BCE lascia fermi i tassi

(Di sabato 13 aprile 2024) Settimana ancora negativa dopo i dati sull’inflazione (CPI) e i prezzi alla produzione (PPI) degli Stati Uniti, entrambi ancora troppo elevati agli occhi della Fed rispetto all’obiettivo del 2% di inflazione. Solo il 26% degli investitori si attende ora che la Fed riduca ia giugno (erano il 56% prima dei dati). Il meeting della BCE non ha riservato sorprese,ndoper la quinta volta dopo 10 rialzi consecutivi. Le novità, se vogliamo, sono che la Lagarde ha ribadito l’indipendenza dalla Fed e hato intendere che il meeting di giugno potrebbe essere quello in cui iverranno ridotti. Il FTSE MIB hato sul campo lo 0,7% nella settimana, così come il FTSE ITALIA GROWTH che rappresenta l’indice delle PMI. Più ...

