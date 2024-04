Imprescindibile | senza di lui la Lega non esisterebbe | Crippa si schiera con Salvini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 aprile 2024) «Allaserve un nuovo leader. Un nuovo leader che vada nella direzione dell'autonomia, che rimetta al centro la questione settentrionale». Sono state queste le parole di Umberto Bossi, nel giorno in cui ha accolto a casa sua a Gemonio (Varese) un centinaio di persone che si erano presentate per ricordare i 40 anni della. Andrea, vicesegretario della, interpellato telefonicamente dall'Adnkronos dopo le parole di Bossi ha reagito così: «Matteoè colui che ha portato laal 35% e a essere centrale sullo scacchiere italiano ed europeo. È grazie a lui se oggi laè un partito che può determinare il futuro dell'Italia e dell'Europa. Umberto Bossi lal'ha fondata edi lui non sarebbe esistita, ...