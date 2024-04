Ilary Blasi | inaspettato colpo di scena sulla fine del matrimonio con Totti | ha avuto un altro amante?

(Di sabato 13 aprile 2024) Ladeltrae Francescocontinua ad essere al centro del gossip. Stando alle recenti indiscrezioni, l’ex capitano della Roma sarebbe pronto a portare in tribunale delle prove che dimostrerebbero che l’ex conduttrice l’avrebbe tradito con più di un uomo. Haun? – Come è oramai noto,L'articolo

Ilary Blasi è volata a Malta con la figlia Isabel Totti e il compagno Bastian Muller: per un sabato primaverile scelgono un look matchy matchy in denim.Continua a leggere (fanpage)

Spuntano le prove di un altro tradimento: cosa succede tra Totti e la Blasi - Colpo di scena nella causa per il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ormai ex coppia più discussa degli ultimi tempi tornerà presto in tribunale, dove saranno ascoltati i testimoni e, propr ...msn

Ilary Blasi a Malta con la figlia Isabel: i look di mamma e figlia sono coordinati - Ilary Blasi è volata a Malta con la figlia Isabel Totti e il compagno Bastian Muller: per un sabato primaverile scelgono un look matchy matchy in denim ...fanpage

Ilary e le accuse sui tradimenti a Totti, la reazione con Bastian - La Blasi è tornata di nuovo al centro del gossip in seguito ad alcune indiscrezioni sulla fine del suo matrimonio con l'ex capitano della Roma ...corrieredellosport