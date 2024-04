(Di sabato 13 aprile 2024) Non si arresta la crescita delle vendite di vini prestigiosi da tutto il mondo nelle case d'aste più blasonate. A dimostrarlo è l'ultimo report di's che nelha incrementato di oltre un milione di euro le entrate relative alle aste die alcolici di pregio. Le prestigiose referenze più vendute Si va da Domaine de la Romanée-Conti di Borgogna, allo Champagne Krug passando per whisky scozzese come Macallan. In una classifica dei produttori dipiù venduti in base alle vendite totali all'nel, la casa di Champagne Krug è entrata nella top 10 per la prima volta. Il Domaine de la Romanée-Conti invece è una presenza fissa nella classifica, ma's ha dichiarato che le vendite all'dei vini del produttore borgognone sono ...

ROMA – Nel 2024 saranno 12 milioni i turisti del vino . Un dato che segna un incremento del 20 per cento circa rispetto allo scorso anno. Per non meno di 18 milioni di pernottamenti collegati ... (lopinionista)

La Valle d'Aosta alla 56/a edizione di Vinitaly - La Regione Valle d'Aosta parteciperà con uno spazio istituzionale nel padiglione 12 (stand A/3-B/3-C/3), gestito dall'assessorato all'agricoltura e dal consorzio vini Valle d'Aosta. Saranno presenti ...ansa

Il vino all'asta cresce (mentre il resto frena): Sotheby's incassa 160 milioni nel 2023, la cifra più alta in 10 anni - In una classifica dei produttori di vino più venduti in base alle vendite totali all'asta nel 2023, la casa di Champagne Krug è entrata nella top 10 per la prima volta. Il Domaine de la Romanée-Conti ...gamberorosso

A “Racconti sul vino” appuntamento martedì per il quarto assaggio all’insegna dello sport - Sassari. Martedì 16 aprile in Vineria si parla di sport. Un controsenso Nemmeno per sogno se si pensa al mito di George Best, se si è vissuto il terzo tempo della palla ovale e se si inquadra il tutt ...sassarinotizie