Il vero rischio ora | Crosetto e Tajani | cosa ci aspetta dopo l' attacco

(Di sabato 13 aprile 2024) L'dell'Iran a Israele preventivato dalle agenzie di Intelligence è partito nella sera di sabato 13 aprile. È l'annunciata riposta al raid israeliano all'ambasciata iraniana a Damasco. Il lancio di droni e missili è partito da una zona di confine con l'Iraq e in particolare con la provincia sunnita irachena di Diyala. Lo riferisce l'emittente televisiva «al Arabiya». L'Iran ha lanciato anche missili da crociera contro Israele oltre a diverse ondate di droni. Lo riferisce il sito di Haaretz.confermato dai Corpi delle guardie rivoluzionarie dell'Iran. La comunicazione è giunta attraverso una nota, citata anche dall'emittente in lingua inglese Press Tv. Secondo quanto reso noto, l'offensiva mira a colpire obiettivi specifici in Israele con decine di droni e missili. Nel bombardamento del primo aprile erano stati uccisi anche due ...