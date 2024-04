Il triangolo delle demolizioni A giugno va giù la sede ex Enel Poi tocca a Cadorna e Cesalpino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Trein centro. Trasformazioni radicali e nuovo corso urbanistico nel solco dei cambiamenti che incrociano i piani Pnrr e i progetti di valorizzazione di palazzi che ritrovano l’anima smarrita, come quello che per anni è stato il quartier generale dell’, in via Petrarca tra i corridoi deserti della palazzina ex. Rivoluzione in un quadrilatero: tutto a partire dall’estate e in rapida sequenza. La palazzina comando dell’exandrà giù a maggio, e dallo stesso mese comincerà quella dell’exdella. Tra luglio e agosto, il palazzo exverrà sbriciolato tra gli "artigli" di due escavatori e il cantiere esterno che pure impatterà su via Petrarca, non chiuderà la viabilità che sarà rivista ma continuerà a scorre lungo una via ...