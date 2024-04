Il Times elogia Challengers di Guadagnino “Esplicita il potenziale erotico del tennis”

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 aprile 2024) Il 25 aprile arriva nelle sale “”, il nuovo film di Lucaincentrato sul mondo del. Le recensioni di chi ha potuto guardarlo in anteprima sono molto positive. Il “” lo descrive come uno dei più grandi film mai realizzato sul. Il regista italiano Luca, Josh O’Connor di The Crown e Zendaya regalano il più grande film sulmai realizzato. Non che la competizione sia particolarmente dura, con King Richard, La Battaglia dei sessi e Strangers on a Train che sono i migliori di una compagnia un po’ inusuale. Ma nessuno di questi si sofferma sul suotanto quanto questa vicenda ipercinetica e gloriosamente volgare. Questo è un film che rendela ...