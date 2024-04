Il selfie davanti all' incidente col morto | esplode il caso per questa foto | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Ilè, di per sé, un generegrafico alquanto irritante, e ogni tentativo di nobilitarlo richiamando la lunga e nobile arte dell'autoritratto non può che risultare ipocrita. La verità è che da quando esistono dispositivi con i quali possiamo ritrarci e pubblicarci sui social in ogni luogo e in qualunque circostanza, la vanità e l'esibizionismo si sono letteralmente impossessati delle nostre anime. Ma nella mattina di giovedì scorso, a Piacenza, è successo qualcosa che dimostra come neanche il più esperto degli esorcisti potrebbe liberarci dalla maledizione del. Intorno alle undici di mattina, in via Colombo, c'è stato unmortale che ha visto coinvolte una macchina e una bicicletta. La donna che era al volante della sua Peugeot, Daniela Guerra di 73 anni, morirà nella corsa in ambulanza verso ...