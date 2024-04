Assicurazione auto sempre al centro delle attenzioni dei cittadini italiani. I prezzi continuano a salire, nel 2023 dati molto indicativi. In molte occasioni assicurare una auto mobile o qualsiasi ... (informazioneoggi)

Roma, 14 mar – Leggendo le stime sui costi che ogni italiano proprietario dovrà affrontare, è difficile non desumere quanto “Casa Green” sia l’ennesimo attacco a chi una casa la possiede, con la ... (ilprimatonazionale)

Il salasso per i proprietari: fino a 60mila euro a testa - L'adeguamento energetico interessa 5 milioni di edifici nel nostro Paese. Si stima una spesa complessiva di 275 miliardi. Stop caldaie a gas ...ilgiornale

Nuovi edifici a emissioni zero dal 2030. Per l’Italia un salasso da 270 miliardi - Ogni Paese avrà due anni per definire un piano dettagliato e adeguarsi alla svolta. Obbligatorio un taglio dei consumi del 22%. Da sistemare 1 immobile ...laprovinciapavese.gelocal

Morì durante un esorcismo; restano in carcere lo zio Imam e il fratello - Khalid Lakhrouti era stato trovato morto lo scorso 10 febbraio, soffocato nel corso di una pratica di esorcismo con rito islamico.giornalelavoce