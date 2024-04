(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 – Non ha solo provveduto alle spese di acquisto e addestramento di un cucciolo di Golden Retriver destinato a diventare un caneper persone non vedenti, ilClubSud – in compagnia di alcuni giovanissimi soci del suo Rotaract – si è anche recato in visita allaNazionaleper Ciechi di, per approfondire la conoscenza di quella che ormai è una tra le più note scuole di addestramento del territorio italiano “Nata il 25 settembre 1929 a seguitodonazione da parteFamiglia Martini – spiega al Club la Signora Cristina, esperta cinofila che hato i soci durante la visita -, successivamente laè ...

Firenze , 30 gennaio 2024 – Non una semplice lettura accompagnata da buona musica, ma un’atmosfera emozionante, una testimonianza viva e toccante quella che si respirava ieri sera a Villa Olmi, quando ... (lanazione)

Firenze , 4 marzo 2024 - Una statua realizzata da giovani artisti per rendere omaggio al " ruolo delle donne nella società ed il loro contributo nella comunità". Un'opera d'arte da collocare in uno ... (lanazione)

Il Rotary Firenze Sud a favore della Scuola cani guida di Scandicci - Dal club fiorentino donazione per acquisto e addestramento di un cucciolo di golden retriver destinato a una persona non vedente e la disponibilità di tre soci a diventare affidatarie per la formazion ...lanazione

Conviviale del Rotary con conferenza del professor D'Elios - Giovedì 4 Aprile si è svolta la periodica conviviale del Rotary al Ristorante Cucina S.Andrea di Empoli ... in collaborazione con l'Università di Firenze e Colorobbia. Lo scopo è dimostrare che si ...gonews

Il Rotary Piacenza a fianco del Centro che aiuta le mamme in difficoltà - Continua l’impegno del Rotary Piacenza per il Centro di Aiuto alla Vita di Piacenza. Dopo la “Serata People, un revival per la vita”, iniziativa di ...piacenzasera