Il ritorno di don Camillo | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 13 aprile 2024) Ildi don: trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 13 aprile 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Ildi dondel 1953 diretto da Julien Duvivier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Inverno 1946. Donè stato sollevato dall’incarico di parroco del suo paese per punizione e parte quindi per la parrocchia di Montenara, sperduta tra i monti, in sostituzione del defunto parroco Don Luciano. Qui, in un ambiente freddo, svolge il suo ministero presso la chiesa, frequentata dalla sola perpetua. Nel frattempo, nel paese di don, Peppone si ritrova ad affrontare molti problemi e non ha neanche l’aiuto del nuovo parroco: anzi la cittadinanza non ha preso per niente ...